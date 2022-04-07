Зеленский об обвинениях в обстреле Белгорода: Украина никогда не использовала оружие для атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский комментируя обвинения россии в обстреле Белгорода заявил, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать рф. Об этом он сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает УНН.
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"Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать рф или кого-либо другого. Мы используем оружие, чтобы защищаться от того, кто на нас наступает... Они забывают, что есть спутники и можно все увидеть", - сказал Зеленский.
Контекст
Следственный комитет рф утверждает, что якобы причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом 29 марта стала ракета из комплекса "Точка У", которая якобы была выпущена со стороны Украины.
Добавим
Известно, что россия применяет в войне против Украины ракетный комплекс "Точка-У". Баллистическая ракета "Точки-У" способна бить на расстояние до 120 км.
Дополнение
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что взрывы в селе Красный Октябрь Белгородского района россии произошли из-за пожара на складе боеприпасов.
В районе села Красный Октябрь Белгородского района прогремели взрывы. Предварительной причиной назвали "человеческий фактор".
Российские СМИ сообщали, что, вероятно, горел склад боеприпасов.
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что самовольная детонация боеприпасов в российском Белгороде является примером типичного для российских военнослужащих массового использования опасных устаревших боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны.