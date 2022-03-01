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Зеленський про війну в Україні: питання у тому, скільки протримається керівництво РФ, а не ми

Зеленський про війну в Україні: питання у тому, скільки протримається керівництво РФ, а не ми

Київ • УНН

 • 382200 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання не в тому скільки протримається Україна під час агресії Росії, а скільки протримається керівництво РФ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters та CNN, пише УНН.

Цитата

На запитання, скільки ви можете протриматися, Зеленський відповів: «Ми не знаємо. Ми про це не думаємо. Це філософське питання. Не зовсім правильно, ми не утримуємося, ми боремося, а боротися нація буде до кінця, до кінця свого життя. Питання вже не в нас. Питання скільки протримається це керівництво (керівництво РФ – ред.), але точно не про нас».

Доповнення

Раніше Президент України Зеленський наголошував, що українці будуть боротися стільки, скільки потрібно з Росією, щоб звільнити Україну.

Зеленський також закликав російських солдатів не слухати своїх командирів і йти з України.

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