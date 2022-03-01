Зеленский о войне в Украине: вопрос в том, сколько продержится руководство РФ, а не мы

Цитата

На вопрос, сколько вы можете продержаться, Зеленский ответил: "Мы не знаем. Мы об этом не думаем. Это философский вопрос. Не совсем правильно, мы боремся, а бороться нация будет до конца, до конца своей жизни. Вопрос уже не в нас. Вопрос, сколько продержится это руководство (руководство РФ - ред.), но точно не о нас".

Дополнение

Ранее Президент Украины Зеленский подчеркивал, что украинцы будут бороться столько, сколько нужно с Россией, чтобы освободить Украину.

Зеленский также призывал русских солдат не слушать своих командиров и уходить с Украины.