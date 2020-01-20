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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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Зеленський про відносини з Трампом: я зробив те, що міг

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зробив те, що міг, як президент України, для хороших, надійних і міцних відносин зі США. Про це він заявив в інтерв'ю The Times of Israel, коментуючи, що Українуа "втягнули в протиріччя навколо президента Трампа", передає УНН.

Зеленський про відносини з Трампом: я зробив те, що міг

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні розмови з президентом Сполучених Штатів. Як Президент України, я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів, Сполученими Штатами Америки", - відповів Зеленський на питання, чи зробив він або чи просили його зробити що-небудь незаконне.

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"Раніше я вів себе так, і я все ще веду себе так, щоб уникнути будь-якого залучення чи участі України або кожного окремого українця в політичній ситуації Сполучених Штатів Америки. Це їхня країна, і вони ставляться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони залучали нас у справи, пов'язані з їхньою внутрішньою політикою", - додав Президент.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо, 19 грудня палата представників Конгресу США під час голосування затвердила першу статтю звинувачення проти президента країни Дональда Трампа в межах процедури імпічменту.

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