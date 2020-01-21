Зеленський призначив суддю Окружного адмінсуду Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №17/2020 про призначення судді окружного адміністративного суду міста Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.
“Призначити Іщука Ігоря Олександровича на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва”, — йдеться у тексті указу.
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Нагадаємо, Велика Палата Конституційного суду України продовжила розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду стосовно відповідності Конституції України закону України щодо судоустрою і статусу суддів у формі усного провадження.