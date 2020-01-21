КСУ продовжив розгляд справи щодо судоустрою і статусу суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України продовжила розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду стосовно відповідності Конституції України закону України щодо судоустрою і статусу суддів у формі усного провадження, передає кореспондент УНН.
Так, суд продовжив на слуханні пояснення постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Ольги Совгирі.
Також планується залучення учасників конституційного провадження, які їх не надали, та перехід до стадії запитань.
Нагадаємо, КСУ оголосив перерву у розгляді справи щодо судоустрою і статусу суддів до 21 січня.
Зазначемо, суб’єкт права на конституційне подання оспорює окремі положення Закону № 1402 у їх взаємному зв’язку із пунктами 4-7 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 193, зокрема, щодо визначення складу Верховного Суду, а також окремих процедурних питань, пов’язаних з формуванням нового складу Верховного Суду, відбором та діяльністю суддів, формуванням Вищою радою правосуддя Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Також заявник оспорює положення Закону № 1798, якими унормовано окремі питання звільнення членів Вищої ради правосуддя, створення і обсяг повноважень Комісії з питань доброчесності та етики, а також якими врегульовано питання дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду, членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Як повідомляв УНН, до Конституційного суду України надійшло конституційне подання Верховного суду щодо відповідності Конституції України закону України щодо судоустрою і статусу суддів.
Як повідомлялося раніше, Верховний Суд просив Президента Зеленського ветувати його законопроект щодо судової реформи.