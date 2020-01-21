КСУ продолжил рассмотрение дела о судоустройстве и статусе судей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей в форме устного производства, передает корреспондент УНН.
Так, суд продлил на слушании объяснения постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольги Совгир.
Также планируется привлечение участников конституционного производства, которые их предоставили, и переход к стадии вопросов.
Напомним, КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела о судоустройстве и статусе судей до 21 января.
Отметим, субъект права на конституционное представление оспаривает отдельные положения Закона № 1402 в их взаимной связи с пунктами 4-7 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 193, в частности, определение состава Верховного Суда, а также отдельных процедурных вопросов, связанных с формированием нового состава Верховного Суда, отбором и деятельностью судей, формированием Высшим советом правосудия Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Также заявитель оспаривает положения Закона № 1798, которыми нормированы отдельные вопросы увольнение членов Высшего совета правосудия, создание и объем полномочий Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, а также какими урегулирован вопрос дисциплинарного производства в отношении судей Верховного Суда, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей.
Как сообщалось ранее, Верховный Суд просил Президента Зеленского ветировать его законопроект относительно судебной реформы.