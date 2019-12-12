Зеленський призначив 93 судді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив 93 судді у місцевих загальних судах. Про це йдеться у відповідних указах Президента № 899/2019 та № 900/2019 від 12 грудня, передає УНН.
Так, указом № 899/2019 Президент призначив 40 суддів, указом № 900/2019 — 53 особи.
Найбільше суддів було призначено у суди Дніпропетровської (9), Донецької(11) та Хмельницької (8) областей.
Зазначимо, раніше сьогодні Зеленський вніс зміни до переліку дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів.