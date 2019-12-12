Зеленський вніс зміни до переліку дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Переліку дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів. Про це йдеться в президентському указі №898/2019 від 12 грудня, передає УНН.
Відповідно до указу, Президент вносить зміни до Переліку дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів, затвердженого Указом Президента України від 21 грудня 2018 року № 434.
Зокрема, зміни було внесено до розділів "Надзвичайний і Повноважний Посол", "Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу", "Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу", "Радник першого класу", "Радник другого класу", "Перший секретар", "Другий секретар" та "Третій секретар".
Нагадаємо, раніше Зеленський скоротив чисельність працівників Державного управління справами до 155 штатних одиниць.