Зеленский внес изменения в перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам

Согласно указу, Президент вносит изменения в Перечень дипломатических должностей, приписанных к дипломатическим рангам, утвержденного Указом Президента Украины от 21 декабря 2018 года № 434.

В частности, изменения были внесены в разделы "Чрезвычайный и Полномочный Посол", "Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса", "Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса", "Советник первого класса", "Советник второго класса", "Первый секретарь", "Второй секретарь" и "Третий секретарь".

Напомним, ранее Зеленский сократил численность работников Государственного управления делами до 155 штатных единиц.