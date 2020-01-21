Зеленский назначил судью Окружного админсуда Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №17/2020 о назначении судьи окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
"Назначить Ищука Игоря Александровича на должность судьи окружного административного суда города Киева", - говорится в тексте указа.
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Напомним, Большая Палата Конституционного суда Украины продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей в форме устного производства.