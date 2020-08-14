Зеленський призначив понад 50 суддів

Так, згідно з указом №321/2020, Президент відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановив призначити у місцевих загальних судах на посади 23 судді.

Крім того, указом №320/2020 Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 34 судді.

Нагадаємо, раніше Глава держави призначив у місцевих загальних судах на посади 90 суддів.