Зеленський призначив 90 суддів

Так, згідно з указом №313/2020 призначено 29 суддів, указом №312/2020 Зеленський призначив 31 суддю, а указом №311/2020 було призначено 30 суддів.

З повним поіменним переліком призначених суддів можна ознайомитись у текстах указів №311/2020, №312/2020 та №313/2020.

Нагадаємо, Зеленський замінив начальника Головного управління розвідки.