Зеленський призначив нового начальника Генштабу і Головнокомандувача ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, згідно з якими призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України, а Руслана Хомчака Головнокомандувачем Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази Президента від 27 березня.
"Призначити Корнійчука Сергія Петровича начальником Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в указі №126.
Водночас іншим указом з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України звільнений Руслан Хомчак, якого Глава держави натомість призначив Головнокомандувачем ЗСУ.
"Призначити Хомчака Руслана Борисовича Головнокомандувачем Збройних Сил України", - сказано в указі №125.
Перед такими ротаціями Зеленський указом №123 "Питання Головнокомандувача Збройних Сил України" визначив, що "Головнокомандувач Збройних Сил України здійснює безпосереднє військове керівництво ЗСУ; здійснює управління застосуванням ЗСУ, а також переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони" та інше. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Зеленський призначив Наєва командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.