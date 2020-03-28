Зеленський призначив Наєва командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це йдеться у президентському указі №127 від 27 березня, передає УНН.
"Призначити Наєва Сергія Івановича Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України", - йдеться у тексті указу.
Додамо, Сергій Наєв вже був командувачем ОС - його призначав тодішній Президент України Петро Порошенко. У травні 2019 року командувачем операції Об'єднаних сил став Олександр Сирський.