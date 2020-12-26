Зеленський призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області, повідомили в Офісі Президента.

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Довідка. Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії “Укртрансгаз”. У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.