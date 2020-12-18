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Зеленський призначив чиновника часів Ющенка головою Запорізької ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив головою Запорізької ОДА Олександра Старуха, який обіймав цю посаду за президентства Віктора Ющенка. Відповідний указ № 577/2020 Глава держави підписав 18 грудня, передає УНН.

Зеленський призначив чиновника часів Ющенка головою Запорізької ОДА

“Призначити Старуха Олександра Васильовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, — йдеться у тексті указу.

Попереднім указом Президент звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації “згідно з поданою ним заявою”.

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 16 грудня, проголосував за подання на призначення Олександра Старуха на посаду голови Запорізької облдержадміністрації.

Довідка. Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Голова Запорізької обласної державної адміністрації (25 вересня 2008 — 18 березня 2010). Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

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