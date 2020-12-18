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Зеленский назначил чиновника времен Ющенко главой Запорожской ОГА

Киев • УНН

 • 13198 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Запорожской ОГА Александра Старуха, который занимал эту должность при президентстве Виктора Ющенко. Соответствующий указ № 577/2020 Глава государства подписал 18 декабря, передает УНН.

Зеленский назначил чиновника времен Ющенко главой Запорожской ОГА

"Назначить Старуха Александра Васильевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Предыдущим указом Президент уволил Виталия Боговина с должности председателя Запорожской областной государственной администрации "согласно поданному им заявлению".

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 декабря, проголосовал за представление на назначение Александра Старуха на должность председателя Запорожской облгосадминистрации.

Справка. Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Председатель Запорожской областной государственной администрации (25 сентября 2008 - 18 марта 2010). Награжден орденом "За заслуги" III степени.

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