Уряд підтримав призначення голів двох ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу проголосував за подання на призначення Олександра Старуха на посаду голови Запорізької облдержадміністрації, а також призначення Андрія Бойчука на посаду голови Івано-Франківської ОДА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“На сьогоднішньому засіданні уряд проголосував за:
- подання на звільнення Боговіна Віталія Вікторовича - з посади голови Запорізької ОДА (у зв'язку із переходом на виборну посаду).
- подання на призначення Старуха Олександра Васильовича - на посаду голови Запорізької ОДА.
- подання на призначення Бойчука Андрія Михайловича - на посаду голови Івано-Франківської ОДА”, - повідомив нардеп.
Також зі слів Мокана, уряд погодив призначення Наталії Остапченко першим заступником голови Житомирської ОДА та Юрія Оханського - заступником голови Житомирської ОДА.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації посадовця часів Порошенка - Валентина Резніченка.