Уряд підтримав призначення голів двох ОДА

“На сьогоднішньому засіданні уряд проголосував за:

- подання на звільнення Боговіна Віталія Вікторовича - з посади голови Запорізької ОДА (у зв'язку із переходом на виборну посаду).

- подання на призначення Старуха Олександра Васильовича - на посаду голови Запорізької ОДА.

- подання на призначення Бойчука Андрія Михайловича - на посаду голови Івано-Франківської ОДА”, - повідомив нардеп.

Також зі слів Мокана, уряд погодив призначення Наталії Остапченко першим заступником голови Житомирської ОДА та Юрія Оханського - заступником голови Житомирської ОДА.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації посадовця часів Порошенка - Валентина Резніченка.