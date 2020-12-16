Правительство поддержало назначение глав двух ОГА

"На сегодняшнем заседании правительство проголосовало за:

- представление на увольнение Боговина Виталия Викторовича - с должности председателя Запорожской ОГА (в связи с переходом на выборную должность).

- представление на назначение Старуха Александра Васильевича - на должность председателя Запорожской ОГА.

- представление на назначение Бойчука Андрея Михайловича - на должность председателя Ивано-Франковской ОГА", - сообщил нардеп.

Также по словам Мокана, правительство согласовало назначение Натальи Остапченко первым заместителем председателя Житомирской ОГА и Юрия Оханского - заместителем председателя Житомирской ОГА.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации чиновника времен Порошенко - Валентина Резниченко.