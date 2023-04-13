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Зеленський призначив голів Луганської та Сумської ОДА

Зеленський призначив голів Луганської та Сумської ОДА

Київ • УНН

 • 793708 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент України підписав указ про призначення нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Володимир Зеленський своїм указом 13 квітня призначив Володимира Артюха на посаду очільника Сумської ОДА, та Артема Лисогора головою Луганської ОДА.

"Призначити АРТЮХА Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації.
Призначити ЛИСОГОРА Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації.", - йдеться в указах.

Нагадаємо

Зеленський утворив 19 військових адміністрацій у Запорізькій області.

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