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Зеленский назначил глав Луганской и Сумской ОГА

Зеленский назначил глав Луганской и Сумской ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины подписал указ о назначении новых глав Луганской и Сумской областных государственных администраций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Владимир Зеленский своим указом 13 апреля назначил Владимира Артюха на должность главы Сумской ОГА, и Артема Лысогора главой Луганской ОГА.

"Назначить АРТЮХА Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации.
Назначить ЛИСОГОРА Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации.", - говорится в указах.

Напомним

Зеленский образовал 19 военных администраций в Запорожской области.

Украинские Национальные Новости

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