Зеленский назначил глав Луганской и Сумской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины подписал указ о назначении новых глав Луганской и Сумской областных государственных администраций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Владимир Зеленский своим указом 13 апреля назначил Владимира Артюха на должность главы Сумской ОГА, и Артема Лысогора главой Луганской ОГА.
"Назначить АРТЮХА Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации.
Назначить ЛИСОГОРА Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации.", - говорится в указах.
Напомним
Зеленский образовал 19 военных администраций в Запорожской области.