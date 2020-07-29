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Зеленський привітав воїнів-спецпризначенців із Днем Сил спецоперацій ЗСУ

Київ • УНН

 • 15313 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Сили спецоперацій ЗСУ сьогодні стоять на варті територіальної цілісності, незалежності та суверенітету країни. Про це повідомив у привітанні у своєму Telegram-каналі Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

"Сили спеціальних операцій по праву називають військовою елітою України, адже вони професійно виконують найскладніші та найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю. Я вітаю воїнів-спецпризначенців і ветеранів підрозділу з професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про ваші подвиги не говорять відкрито, а ваші обличчя завжди залишаються прихованими, проте ми всі впевнені у високому рівні вашої підготовки, загартованості, незламності духу, сміливості та рішучості", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський згадав про захисників-спецпризначенців, які полягли у боях за незалежність і суверенітет України.

"Вічна їм пам’ять! Всі ми дякуємо воїнам у сірих беретах за гідне виконання своєї місії із захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України!", - резюмував Президент.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Зеленського привітали українців із Днем хрещення Київської Русі-України.

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