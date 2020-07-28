У Зеленського привітали українців із Днем хрещення Київської Русі-України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Утвердження християнських цінностей стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття Незалежності, і саме ці цінності гартують його у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України. Відповідне звернення до українців оприлюднила сьогодні пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
"1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття Незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України", - йдеться у привітанні.
В ОПУ зазначили, що прийняття християнства наблизило українців до великої родини європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури.
"Завдяки тому імпульсу єдності, який понад тисячу років тому дав нам князь Володимир Великий, ми побудуємо сучасну, квітучу, європейську Україну! Боже великий, єдиний, нам Україну храни! З Днем хрещення Київської Русі-України!", - наголосили в ОП.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає хрещення Київської Русі-України "поворотним" моментом для української історії.