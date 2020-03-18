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Зеленський пригрозив керівникам через тиск на працівників під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський закликав працівників, які відчувають тиск з боку керівництва, звертатись до правоохоронців. Про це він сказав у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

"У нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівник змушує працівників писати заяви на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтесь і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск - повідомляйте одразу в поліцію", - сказав Президент.

Стосовно державних і комунальних підприємств, він запевнив, що "була проведена розмова з керівниками, їх попередили про відповідальність за тиск на працівників. Якщо ситуація продовжиться - вони понесуть покарання".

"Що стосується приватних компаній: я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, а й залишатись людьми. Коронавірус пройде, криза - також, прибутки повернуться, а честь та повагу повернути не вдасться", - додав Глава держави.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

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