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Зеленский пригрозил руководителям из-за давления на работников во время карантина

Зеленский пригрозил руководителям из-за давления на работников во время карантина

Киев  •  УНН

 • 22533 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский призвал работников, испытывающих давление со стороны руководства, обращаться в полицию. Об этом он сказал в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководитель заставляет работников писать заявления на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление - сообщайте сразу в полицию", - сказал Президент.

Относительно государственных и коммунальных предприятий, он заверил, что "была проведена беседа с руководителями, их предупредили об ответственности за давление на сотрудников. Если ситуация продлится - они понесут наказание".

"Что касается частных компаний: я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и оставаться людьми. Коронавирус пройдет, кризис - также, прибыли вернутся, а честь и уважение вернуть не удастся", - добавил Глава государства.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, в течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

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