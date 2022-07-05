Зеленський пообіцяв розібратися з питанням щодо дозволів на виїзд за межі областей військовозобов’язаних
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні пообіцяв розібратися із питанням стосовно рішення Генштабу про запровадження процедури отримання дозволу на виїзд за межі областей проживання військовозобов’язаним громадянам, передає УНН.
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"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Обіцяю з цим розібратися. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень”, – заявив Зеленський.
Доповнення
Сьогодні до Ради внесли законопроект щодо порядку виїзду за межі областей проживання військовозобов’язаних України.
Раніше Генштаб заявив, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний додав, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.
У коментарі УНН речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник пояснив, що буде окрема категорія громадян, які зможуть здійснювати поїздки в інші регіоні на постійній основі.