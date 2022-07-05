Обмеження пересування військовозобов’язаних: у Раді відреагували законопроектом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо порядку виїзду за межі областей проживання військовозобов’язаних України. Закон під номером 7522 з’явився на сайті Ради, передає УНН.
Деталі
Законопроект зареєстровано 05.07.2022.
Його ініціаторами є Нестеренко Кирилл Олександрович, Зуєв Максим Сергійович, Чорний Дмитро Сергійович.
Відзначимо, що наразі тексту законопроекту немає у доступі.
Документ передано на розгляд керівництву.
Доповнення
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний додав, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.
У коментарі УНН речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник пояснив, що буде окрема категорія громадян, які зможуть здійснювати поїздки в інші регіоні на постійній основі.