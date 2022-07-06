Зеленський пообіцяв розібратися в питанні виїзду за межі місць реєстрації військовозобовʼязаних

Деталі

Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу Збройних Сил України про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Президент помітив, що є різні оцінки такого рішення, нерозуміння й навіть обурення в суспільстві з цього приводу.

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"Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу Збройних Сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу розібратися з цим", - заявив Зеленський.

Глава держави попросив надалі Генеральний штаб не ухвалювати подібних рішень без згоди Президента.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що завдання-максимум для України – це вже цього року надати українцям базовий захист від ракетних ударів.