Президент: завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

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Президент повідомив, що протягом попередньої доби, 5 липня, окупанти знову били по Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Частину ракет вдалося збити протиповітряним силам. З огляду щоденні обстріли країни Глава держави підкреслив, що влада кожного дня намагається нарощувати дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні й достатні протиракетні системи.

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"Це завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб", - сказав Гарант країни.

Володимир Зеленський додав, що спілкувався з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном та подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на сто мільйонів фунтів – це на додачу до пакета оборонної підтримки на мільярд фунтів.

Нагадаємо

Зеленський заявив, щоб люди не розслаблялися через відсутність повітряних тривог у регіонах, адже російська армія не робить жодних пауз.