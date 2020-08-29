Зеленський пообіцяв повернути всіх полонених: живих і неживих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. У будь-якому разі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, говорячи про проблему повернення людей, котрих незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як повідомили в Офісі, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами сімей загиблих захисників України та зниклих безвісти громадян.
На зустрічі обговорили проблему повернення людей, котрих незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб зробити це якомога швидше. зазначено у повідомленні.
“Ми дійсно подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових — ні. Такого немає. Це неправда. Повірте”, — звернувся Президент до учасників зустрічі.
“Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. У будь-якому разі”, — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, на початку серпня Єрмак анонсував новий обмін полоненими "100 на 100".