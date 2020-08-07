Єрмак анонсував новий обмін полоненими "100 на 100"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Протягом декількох тижнів Україна сподівається на обмін утримуваними особами з бойовиками. Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 людей. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Київ передав посередникам в ОБСЄ список із приблизно 100 осіб. Я сподіваюся, це буде скоро. Я думаю, що протягом кількох тижнів", - сказав Єрмак.
Керівник Офісу президента також повідомив, що із бойовиками було погоджено три нові ділянки для розведення військ.
"Сьогодні ми близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п'ять нових ділянок", - сказав він.
Нагадаємо, Президент Зеленський повідомив, що до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України увійде перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін.
Також минулого тижня перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ.