Зеленський показав міні-фільм про свій візит на Одещину

"Україна – морська держава. Одещина – тому приклад. А справжньою її окрасою є люди – вольові, невтомні й завжди з чудовим почуттям гумору. Був радий провести низку важливих зустрічей і привітати з професійним святом наших військових моряків. Ми неодмінно зробимо все, щоб вони дійсно відчули себе супергероями й не мали жодних сумнівів, що країна цінує їхню вірність та незламність", - написав Зеленський.

У відеоролику можна побачити зустріч Президента з бізнесом Одеського припортового заводу, а також його поїздку у район демонтажу і прибирання судна Delfi. Зеленський поставив завдання до 20 липня прибрати судно.

Як повідомлялося в УНН, Президент Володимир Зеленський поділився враженнями від робочої поїздки на Одещину зазначивши, що залишився враженим побаченим і почутим.