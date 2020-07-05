"Це край натхнення і майбутнього": Зеленський поділився враженнями від поїздки на Одещину

"Вражений побаченим і почутим у тутешніх портах: це найперспективніша галузь для інвестицій, якою керують віддані та професійні менеджери. У ній працюють 100 тисяч осіб. Українські порти демонструють зростання, збільшується обробка вантажів, реалізуються перші концесійні проекти, відновлюється річкове судноплавство. Все це доказ того, що Україна – морська держава", - повідомив Зеленський.

Також Президент розповів про святкування День працівників морського та річкового флоту і День Військово-Морських сил України. За його словами, "значення ВМС для обороноздатності України неможливо переоцінити".

"Наслідки аварії танкера Delfi – одне з найбільш проблемних питань. Міністерство інфраструктури готове забезпечити цілодобове підводне освітлення та роботу водолазів, усі державні служби нададуть необхідну підтримку. Роботи з ліквідації треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року. Проте судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер. 20 липня – це орієнтир. Якщо не буде результату, цим мають зайнятися правоохоронці. Хтось має нести відповідальність", - зазначив Гарант.

За його словами, цьогоріч на Одещині буде відновлено 163 км доріг державного значення. Також Зеленський залишився враженим від будівництва стадіонів.

"Провів тут вихідні, й "таки да": Одеса – українська перлина для людей і про людей. Обов’язково повернуся сюди знову і всім рекомендую!", - підсумував Президент.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський з фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув військові кораблі та авіатехніку.