Зеленський з фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув військові кораблі та авіатехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У День Військово-Морських сил Збройних сил України Президент Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Військові гелікоптери здійснили проліт із Державним прапором України та Військово-Морським прапором. Акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери", - йдеться у повідомленні.
Також військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха. Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.
Повідомляється, що у пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил та День працівників морського та річкового флоту.
Раніше в УНН повідомлялося, що Зеленський передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк та Сергія Шатохіна, а також нагородив орденами та медалями військових моряків.