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Зеленський: після російської атаки найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині та Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Російські окупанти, сьогодні, 14 січня, влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим подекуди були аварійні відключення світла. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині та в Київській області, передає УНН.

Зеленський: після російської атаки найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині та Київщині

Цитата

"На жаль, є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики, і робота триватиме цілодобово. І обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. 

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі дев’ятеро загиблих.

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