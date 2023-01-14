Зеленський: після російської атаки найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині та Київщині

Цитата

"На жаль, є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики, і робота триватиме цілодобово. І обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі дев’ятеро загиблих.