Зеленский: после российской атаки самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Российские оккупанты, сегодня, 14 января, попали в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим были аварийные отключения света. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и в Киевской области, передает УНН.
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"К сожалению, есть попадания и в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить генерацию и поставки электричества, и работа будет продолжаться круглосуточно. И обязательно враг получит наш ответ на поле боя. Наши воины это обеспечат. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будут найдены и привлечены к ответственности. Слава Украине!", - сказал Зеленский.
Напомним
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре девять погибших.