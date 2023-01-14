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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский: после российской атаки самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и Киевщине

Киев • УНН

 • 488610 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Российские оккупанты, сегодня, 14 января, попали в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим были аварийные отключения света. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и в Киевской области, передает УНН.

Зеленский: после российской атаки самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и Киевщине

Цитата

"К сожалению, есть попадания и в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить генерацию и поставки электричества, и работа будет продолжаться круглосуточно. И обязательно враг получит наш ответ на поле боя. Наши воины это обеспечат. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будут найдены и привлечены к ответственности. Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Напомним 

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. 

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре девять погибших.

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