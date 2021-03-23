Зеленський підписав закон щодо спрощення доступу до правосуддя для жителів Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Деталі
Так, закон дає можливість мешканцям окупованого півострова звертатися до будь-якого суду Херсонської області для розгляду цивільної справи або ж подавати клопотання про передачу справи до такого суду під час розгляду в судах міста Києва. Це дасть змогу людям не витрачати час та кошти для участі в судовому засіданні у столиці.
Водночас залишається чинною норма закону, згідно з якою цивільні справи, підсудні місцевим судам, що розташовані в АР Крим та м. Севастополі, розглядаються загальними судами міста Києва.
Цей закон сприятиме посиленню державного захисту прав громадян через спрощення доступу до правосуддя жителів тимчасово окупованої території Криму.
Що було раніше
4 лютого Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону № 3048 щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Завданням проекту є передбачення процесуального механізму спрощення доступу до правосуддя громадян України, що проживають на території окупованого Криму.