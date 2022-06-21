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Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Київ • УНН

 • 130860 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

"Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації.

Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність", - написав Зеленський і додав фото із підписаним документом.

Раніше

20 червня український парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Що таке Стамбульська конвенція?

Це міжнародна угода, що визначає зобов‘язання держав із захисту жінок від насилля, а також захисту і жінок, і чоловіків, і дітей від домашнього насилля.

Реалізація акта, як очікується, матиме вплив на інтереси Держави Україна в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги.

Українські Національні Новини

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