Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает УНН.
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"Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и различных форм дискриминации.
Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность", - написал Зеленский и добавил фото с подписанным документом.
Ранее
20 июня украинский парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Что такое Стамбульская конвенция?
Это международное соглашение, определяющее обязательства государств по защите женщин от насилия, а также защиты и женщин, и мужчин, и детей от домашнего насилия.
Реализация акта, как ожидается, будет иметь влияние на интересы Государства Украины в части выполнения международных обязательств в сфере прав и основополагающих свобод человека и на интересы лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, в части обеспечения гарантий защиты их прав и предоставления им помощи.