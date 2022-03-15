Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з РФ - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією. Про це Корнієнко повідомив під час телемарафону, пише УНН.
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Згідно з законом, максимальне покарання, яке може отримати людина чи організація, викрита у партнерстві з Росією, — це 15 років ув’язнення.
Якщо засудженою є фізична особа, то всі пов’язані з ним організації чи партії дозволено відразу закривати для уникнення поширення неправдивої та пропагандистської інформації.
Колабораціоністи, які переходитимуть на бік окупаційної армії, обов’язково будуть покарані. Документ, підписаний главою держави, народні депутати підтримали ще третього березня. Свої голоси "за" віддали 282 обранці, зазначив Корнієнко.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про посилення відповідальності за державну зраду та мародерство.
Президент Зеленський також анонсував податкову реформу. Він повідомив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік.