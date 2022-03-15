"Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів": Зеленський анонсував податкову реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Він повідомив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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"Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб всі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя", - сказав президент.
Деталі
Зеленський уточнив, що податкова реформа включає в себе:
- скасування ПДВ і податку на прибуток - замість них вводиться ставка 2% від обороту і спрощений облік;
- для 1 і 2 групи ФОПів вводиться добровільна оплата ЄСВ.
"Тобто, якщо можете - платіть. Якщо ні - ні", - додав Зеленський.
Також він заявив, що це тільки перший етап податкової реформи в Україні.
Нагадаємо
Зеленський відзначив нагородами 234 військових, 59 з них – посмертно.