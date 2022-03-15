"Отменяем все проверки для всех бизнесов": Зеленский анонсировал налоговую реформу

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"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - сказал президент.

Детали

Зеленский уточнил, что налоговая реформа включает в себя:

- отмену НДС и налога на прибыль - вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет;

- для 1 и 2 группы Фопов вводится добровольная оплата ЕСВ.

"То есть, если можете - платите. Если нет - нет", - добавил Зеленский.

Также он заявил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.

Напомним

Зеленский отметил наградами 234 военных, 59 из них - посмертно.