"Отменяем все проверки для всех бизнесов": Зеленский анонсировал налоговую реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу. Он сообщил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет. Об этом информирует УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - сказал президент.
Детали
Зеленский уточнил, что налоговая реформа включает в себя:
- отмену НДС и налога на прибыль - вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет;
- для 1 и 2 группы Фопов вводится добровольная оплата ЕСВ.
"То есть, если можете - платите. Если нет - нет", - добавил Зеленский.
Также он заявил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.
Напомним
Зеленский отметил наградами 234 военных, 59 из них - посмертно.