Зеленський відзначив нагородами 234 військових, 59 з них – посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військових ЗСУ за героїзм і особисту мужність, серед них - 59 були нагороджені посмертно. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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"Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних Сил України, які проявили особисту мужність і героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них – посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу", - зазначив він.
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