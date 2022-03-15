Зеленский отметил наградами 234 военных, 59 из них - посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 234 военных ВСУ за героизм и личное мужество, среди них - 59 были награждены посмертно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Только что подписал указ о награждении государственными наградами Украины 234 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые проявили личное мужество и героизм в борьбе за Украину, за нашу независимость. 59 из них - посмертно. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за наше государство", - отметил он.
Напомним
"Мы даем вам шанс выжить, если вы сдадитесь нашим силам": Зеленский обратился к российсским солдатам.