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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ - Корниенко

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ - Корниенко

Киев • УНН

 • 226767 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом Корниенко сообщил во время телемарафона, пишет УНН.

Детали

Согласно закону, максимальное наказание, которое может получить человек или организация, уличенная в партнерстве с Россией, — это 15 лет заключения.

Если осужденным является физическое лицо, то все связанные с ним организации или партии разрешено сразу закрывать во избежание распространения ложной и пропагандистской информации.

Коллаборационисты, которые будут переходить на сторону оккупационной армии, обязательно будут наказаны. Документ, подписанный Главой государства, народные депутаты поддержали еще третьего марта. Свои голоса "за" отдали 282 избранника, отметил Корниенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.

Президент Зеленский также анонсировал налоговую реформу. Он сообщил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет.

Украинские Национальные Новости

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