Зеленський підписав укази про нагородження наших захисників

Деталі

Іншим указом нагороджені 16 розвідників, один із них – посмертно. Також – 122 співробітники Служби безпеки України, двоє – посмертно.

Цитата

"Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава всім, хто воює за незалежність! Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських захисників і рятувальників.