Зеленський підписав укази про нагородження наших захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 167 воїнів Збройних Сил України, з них 32 – посмертно, пише УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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Іншим указом нагороджені 16 розвідників, один із них – посмертно. Також – 122 співробітники Служби безпеки України, двоє – посмертно.
Цитата
"Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава всім, хто воює за незалежність! Слава Україні!", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських захисників і рятувальників.