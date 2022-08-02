Зеленский подписал указы о награждении наших защитников

Детали

Другим указом награждены 16 разведчиков, один из них – посмертно. Также – 122 сотрудника Службы безопасности Украины, двое – посмертно.

Цитата

"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто воюет за независимость! Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских защитников и спасателей.