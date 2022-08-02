Зеленский подписал указы о награждении наших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 167 воинов Вооруженных Сил Украины, из них 32 – посмертно, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
Детали
Другим указом награждены 16 разведчиков, один из них – посмертно. Также – 122 сотрудника Службы безопасности Украины, двое – посмертно.
Цитата
"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто воюет за независимость! Слава Украине!", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских защитников и спасателей.