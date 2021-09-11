Зеленський підписав указ про розвиток кінематографу в Україні: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський у День українського кіно поставив уряду низку завдань щодо розвитку кінематографії в Україні. Про це йдеться в указі № 464/2021 “Про заходи щодо сприяння розвитку кінематографії в Україні”, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
Деталі
Згідно з документом, уряд має прискорити розробку законопроекту про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії та подати його на розгляд Верховної Ради.
Також має бути активізоване надання державної підтримки кінематографії — згідно із законом “Про державну підтримку кінематографії в Україні”.
Кабмін повинен урегулювати питання стосовно звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання робіт і послуг іноземним суб’єктам кінематографії при виробництві ними фільмів на території України для надання їм державної підтримки у формі державної субсидії для повернення частини здійснених при виробництві фільмів кваліфікованих витрат.
Крім того, функції з формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії мають бути консолідовані в єдиному центральному органі виконавчої влади.
Також уряд має забезпечити ефективне управління державними підприємствами, які провадять діяльність у сфері кінематографії.
На думку Офіса президента, має активізуватися міжнародна співпраця з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.
Ще деталі
Крім того, з нагоди Дня українського кіно Глава держави підписав указ, згідно з яким за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено 17 діячів кіномистецтва. Чотирьох акторок відзначено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Троє діячів кіно отримали медаль “За працю і звитягу”.
Одній особі присвоєно почесне звання “Народний артист України”, чотирьом — “Заслужений артист України”. Дев’ять осіб отримали звання “Заслужений діяч мистецтв України”, п’ять — “Заслужений працівник культури України”.
Що передувало
Зеленський підписав Указ № 467/2021 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту”.
Нагадаємо
У другу суботу вересня святкують, яке цьогоріч припадає на 11 вересня, свяктують день українського кіно та день фізкультури та спорту України.