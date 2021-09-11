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11 вересня: сьогодні день українського кіно та фізкультури

11 вересня: сьогодні день українського кіно та фізкультури

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сьогодні, 11 вересня, в Україні відзначають День українського кіно та День фізкультури та спорту. Своєю чергою, у світі - Міжнародний день надання першої медичної допомоги. Віряни ж шанують пам'ять святого Іоанна Хрестителя, пише УНН.

День українського кіно

Це національне професійне свято працівників кінематографії, яке відзначається в Україні щорічно у другу суботу вересня.

Історія українського кінематографа почалася у вересні 1896 року в місті Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, а в грудні в Харківському оперному театрі він же влаштував перший публічний кіносеанс у Російській імперії. 1930-й рік був ознаменований показом першого звукового фільму “Ентузіазм: Симфонія Донбасу” режисера Д. Вертова.

День українського кіно отримав статус офіційного державного професійного свята в 1996 році. 12 січня 1996 року в Києві, другий Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 52/96 “Про день українського кіно”, який наказував відзначати цю дату щорічно у другу суботу вересня місяця. В указі йдеться, що нове професійне свято в країні вводиться “на підтримку ініціативи працівників кінематографії України”.

Всесвітній день першої допомоги

З 2000 року Всесвітній день надання першої медичної допомоги проводиться щорічно в другу суботу вересня з ініціативи національних організацій — членів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Один із міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об’єднаних Націй.

Основне завдання при наданні першої медичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом проведення необхідних найпростіших медичних заходів врятувати життя потерпілому, зменшити його страждання і попередити розвитку можливих ускладнень.

День фізкультури та спорту України

Щороку в другу суботу вересня в Україні відзначають День фізкультури та спорту. Ще в 1994 році Президент підписав відповідний Указ, офіційно заснувавши свято.

Це свято уособлює силу духу, незламність, мужність та патріотизм. Спорт залучає до своїх лав прихильників здорового способу життя, прихильників розвитку, продовжувачів традицій українського народу. Адже саме завдяки спорту та фізичній культурі формується особистість й розкриваються потенційні можливості людини.

Релігійні свята

Церковне свято сьогодні — Усікновення глави Іоанна Предтечі. Християнська церква згадує, як загинув великий пророк — людина, яка хрестила самого Ісуса Христа. На згадку усікновення глави святого Іоанна Хрестителя Церквою встановлене свято і суворий піст, як вираз скорботи християн про насильницьку смерть великого Пророка. У цей день також вшановують покійних воїнів.

Іменини сьогодні святкують: Ян, Іван, Іоанн, Ісакій.

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